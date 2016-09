Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Montag in einen Gastronomiebetrieb in Kössen ein. Nachdem sie zwei Bürotüren aufgebrochen hatten, versuchten sie einen Tresor aus der Wand zu brechen - das misslang jedoch.

Im Nebenraum konnten sie allerdings einen massiven Tresor aus der Wand zwängen. Die Unbekannten transportierten den Tresor durch die vorher geöffnete Terrassentür ab. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)