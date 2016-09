Im Bereich einer Sperrmüllsammelstelle in der Innstraße in Innsbruck kam es Montagfrüh zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Innsbrucker und zwei bislang Unbekannten. Dabei schlugen die Täter unter anderem mit einem Fahrradsitz auf den 46-Jährigen ein, wobei der Mann schwere Verletzungen am Daumen erlitt. Der Vorfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr.

Bei den Männern handelte es sich vermutlich um Nordafrikaner im Alter zwischen 15 und 20 Jahre, heißt es im Polizeibericht. Einer der Täter trug einen Irokesenschnitt mit seitlicher Rasur/Muster. Der zweite Mann hatte kurze schwarze Haare, ebenfalls mit einem rasierten Muster. (TT.com)