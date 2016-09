Wien – Ein Drogenkurier-Pärchen ist am Montag mit 110 Kokain- und Heroinkugeln - verpackt in Schokoladenpapier - nach Wien gereist. Ein Tipp aus der Szene brachte Ermittler auf ihre Spur. Diese nahmen die 35-Jährige und den 46-Jährigen am Montag nach kurzer Observation in der Josefstadt fest. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt rund 150.000 Euro, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Kriminalisten hatten den Tipp bekommen, dass am Montag ein Paar mit einer größeren Menge Drogen nach Wien kommen soll. Die Polizisten wurden dann in der Lange Gasse auf den Mann aus Sierra Leone und die ungarische Staatsbürgerin aufmerksam. Das Paar wurde durchsucht, in einem Plastiksackerl hatten sie mehrere Packungen mit vermeintlichen Schokoladekugeln bei sich. Beim Inhalt handelte es sich jedoch nicht um Süßigkeiten, sondern eben um Heroin und Kokain mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Kilogramm.

„Das ist ein Schmugglertrick. Für den Straßenverkauf tut sich das keiner an“, erklärte Polizeisprecher Paul Eidenberger. An wen das Paar die Suchtgiftkugeln übergeben wollte, war vorerst noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt. (APA)