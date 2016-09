Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wie kommt ein Projektil in den Kopf einer 20-jährigen Innsbruckerin? Diese Frage ist seit Sonntag Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. „Wir gehen derzeit von einem Schussunfall aus“, sagt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes: „Allerdings konnten wir mit dem Opfer bisher noch nicht sprechen.“

Schauplatz des Vorfalls war ein Appartement am Innsbrucker Mitterweg: „Ein türkischer Gast hat die Ferienwohnung gebucht“, erzählt Vermieter Walter Egger. „Er kam am Sonntagnachmittag in Begleitung einer Frau und eines Mannes.“ Etwa eine Stunde später – gegen 16.30 Uhr – stand die Rettung vor der Haustür: „Ich hörte, die Frau habe sich mit einem Glas verletzt“, erzählt Egger.

Tatsächlich war zunächst unklar, was sich zugetragen hatte. Fest stand nur, dass die 20-Jährige eine Verletzung im Kopfbereich erlitten hat. „In der Klinik entdeckten die Ärzte dann bei der Untersuchung ein Projektil im Schädelknochen der Innsbruckerin“, sagt Walter Pupp. Damit wurde die verletzte Frau ein Fall fürs Landeskriminalamt. „Wie wir inzwischen wissen, handelt es um ein Projektil aus einer Kleinkaliber-Waffe“, sagt der LKA-Chef. Wie die Kugel in den Kopf der Innsbruckerin gekommen ist, steht noch offen. „Die Waffe war bis jetzt unauffindbar.“

Etwas Licht ins Dunkel brachte mittlerweile einer der beiden Begleiter der Frau: Er gab bei der Einvernahme an, sein Freund habe einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten und diese im Spaß auf die Innsbruckerin gerichtet. „Dabei soll sich der Schuss gelöst haben“, erklärt Pupp. Der 40-jährige Beschuldigte ist weniger gesprächig: „Er sagt nichts und weiß angeblich auch nichts von einer Waffe“, fasst Pupp das Ergebnis der Befragung zusammen. Wie die Nachforschungen ergaben, dürften die drei am Sonntagnachmittag nicht mehr nüchtern gewesen sein.

„Wir ermitteln jetzt wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung, von einem Mordversuch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht auszugehen“, sagt der LKA-Chef. Ob es dabei bleibt, wird von der Aussage des Opfers abhängen. Die Ermittler hoffen, die Frau in den nächsten Tagen befragen zu können. Sie befindet sich noch in der Innsbrucker Klinik. Die beiden Männer sind auf freiem Fuß.