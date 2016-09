Baden – Ein Großaufgebot der „Cobra“ stürmte am Dienstag Nachmittag eine Wohnung in Baden in Niederösterreich. Laut Kurier wurde ein 25-jähriger Tschetschene verhaftet, der offenbar Unterlagen zum Bau von Bomben aus dem Internet heruntergeladen hatte.

Derzeit würde geklärt, wie weit die Vorbereitungen für einen möglichen Anschlag in Österreich tatsächlich bereits gewesen sind. Offiziell wurde vorerst eine Nachrichtensperre „aus kriminaltaktischen Gründen“ erlassen.

Großeinsatz der Polizei inklusive Feuerwehr und Rettung

Zunächst gingen, so der Kurier in seinem Bericht, gegen 16.30 Uhr wegen der Brisanz des Einsatzes neben der Polizei, auch gleich Feuerwehr und Rettung in Stellung. Auch ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz, da die Detonation einer Bombe nicht ausgeschlossen werden konnte. Bekannt sei zudem, dass der Mann einen belgischen Reisepass besitzt. Ob der 25-Jährige sich nur im Internet informiert hat oder tatsächlich konkrete Pläne verfolgt habe, sei derzeit noch unklar.

Offenbar hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) einen Hinweis bekommen, wonach auf den PC des 25-Jährigen einschlägiges Material heruntergeladen wurde. Zudem habe die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es einen Zusammenhang mit dem sogenannten IS (Daesh) gebe.

Weitere Verhaftungen bereits im Vorfeld

Offenbar hat es vor einigen Wochen bereits eine weitere Verhaftung wegen Terrorverdachts – ebenfalls in Baden – gegeben. Über die Festnahme in der Helenenstraße wurde bisher aber nichts näheres bekannt. Es soll dennoch keinen Zusammenhang geben, will der Kurier aus gut informierten Kreisen erfahren haben. (TT.com)