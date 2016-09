Wien – Ein 65-Jähriger ist am Dienstag in Wien-Floridsdorf mit einer Waffe bedroht worden. Grund dafür war, dass er einen Lenker darauf angesprochen hatte, dass dieser sein Fahrzeug zu knapp an das Auto des Mannes geparkt hat, um einsteigen zu können. Daraufhin zog der Mann eine schwarze Faustfeuerwaffe, repetierte und sagte: „Ich mach dich kalt.“. Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der 34-Jährige flüchtete in seinem Pkw aus der Pastorstraße, wurde aber kurze Zeit später in seiner Wohnung festgenommen. Der zunächst unbekannte Mann wurde anhand seines Autokennzeichens ausgeforscht. Er zeigte sich geständig und übergab den Beamten die zur Tat verwendete Schreckschusspistole. Bei einer Personenkontrolle wurde bei dem Mann überdies ein Baggy mit Marihuana sichergestellt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. (APA)