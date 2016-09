Leipzig, Innsbruck – Dienstagmorgen im Leipziger Nobelhotel Fürstenhof. Das Telefon läutet. Eine Angestellte nimmt den Hörer ab. Am anderen Ende wird ein Terroranschlag für den nächsten Tag angedroht. „Im Laufe des Tages explodiert etwas bei Ihnen“, soll eine Stimme in gebrochenem Deutsch gesagt haben. Nach ein paar Sekunden legt der Anrufer auf. Es folgt ein dramatischer Großeinsatz. 100 Polizisten, teilweise vermummte Spezialeinheiten rücken an. Hubschrauber, Suchhunde sind im Einsatz. Erst Stunden später stellt sich heraus: Die Terrordrohung war ein ganz übler Scherz – von zwei Jugendlichen aus Tirol.

Der Ärger, der dem Duo jetzt droht, ist dabei wohl mindestens so groß wie die Aufregung am Dienstag in Leipzig. Das Hotel wird noch in der Nacht auf Dienstag gesichert, die Zugänge werden gesperrt, und es gibt umfangreiche Kontrollen. Die Gäste dürfen den Fürstenhof nicht mehr verlassen. Die Hotelzimmer werden nacheinander einzeln durchsucht. Gleichzeitig nimmt die Polizei in den frühen Morgenstunden intensive Ermittlungen auf. Im Fokus dabei natürlich die Nummer des Anrufers, der laut deutschen Medieninformationen ohne Rufnummer­unterdrückung anrief. Diese Spur führt die Ermittler rasch nach Österreich, genauer gesagt nach Tirol.

Das Landesamt für Verfassungsschutz versucht, das Handy zu orten. Während das SEK (Sondereinsatzkommando) in Leipzig beim Hotel eintrifft, wird in Tirol auch bald der 15-jährige Anrufer ausgeforscht. Wohl mit dem Handy des Papas dürfte der junge Bursche den Anruf mit einem 13-jährigen Freund getätigt haben. Erst leugnet das Duo die Vorkommnisse der vorangegangenen Nachtstunden. Doch dann zeigen sich die beiden geständig und erzählen auch gleich, dass sie mehrere derartige Drohanrufe bei verschiedenen Hotels in Deutschland getätigt haben. Zudem hätten sie mehrfach Hotelzimmer in Hotels in Österreich und Deutschland auf erfundene Namen gebucht.

Die beiden Minderjährigen geben an, aus Langeweile gehandelt zu haben. Während die beiden Burschen von den Tiroler Beamten noch verhört werden, kann man in Deutschland Entwarnung geben. Da ist es bereits 14.30 Uhr, und die rund 50 Gäste und Mitarbeiter im Fürstenhof können erleichtert durchatmen.

Kosten bis zu 50.000 Euro

In Leipzig rücken die Polizisten daraufhin ab – in Tirol beginnen für die beiden jugendlichen Anrufer jetzt erst so richtig die Probleme. Denn die deutschen Behörden kündigen in einer Aussendung bereits an, „die Kostenumlegung auf den Verursacher“ zu prüfen. Sprich: Mindestens 38.000 Euro könnten dem 15-Jährigen bzw. seinen Eltern verrechnet werden. Im schlimmsten Fall könnte die Aktion sogar 50.000 Euro kosten. „Mit der gleichzeitigen Warnung an mögliche Nachahmer, dass es zu erheblichen finanziellen Kosten für den Anrufer kommen kann.“

Zudem folgen auch in Österreich eine Anzeige auf freiem Fuß und ein Bericht über das Handeln der Minderjährigen an die Jugendwohlfahrt. (mw, TT, APA)