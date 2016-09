Ein Unbekannter hat in Attersee (Bezirk Vöcklabruck) Mittwochvormittag auf einen Hund geschossen. Eine Anrainerin hatte einen Knall gehört und ging anschließend mit ihrem Mann nachschauen. Auf einem Feld entdeckten sie einen Mischling, der an der Vorderpfote einen Durchschuss hatte. Mit Polizisten fingen sie den Hund ein und brachten ihn in eine Tierklinik, so die Polizei. (APA)