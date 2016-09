Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Informationen sind spärlich, doch in den vergangenen Tagen machten viele Gerüchte die Runde: Südtirol, Waffen und Aktivisten. Einmal mehr sorgt diese Mischung für intensive Spekulationen, wobei der Begriff „Aktivist“ für den im Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen stehenden älteren Herren eher harmlos ist. Denn der in den 1960er-Jahren aus Südtirol geflüchtete Senior sorgt bereits seit Jahrzehnten für Aufsehen. Er gründete nämlich eine obskure Kampfgruppe, bei der bis heute nicht eindeutig feststeht, wer sie gesteuert hat: Geheimdienste oder weit rechts stehende Gruppierungen. Sie steht im Verdacht, in den 1980er-Jahren in verschiedene Sprengstoffanschläge in Südtirol verwickelt gewesen zu sein.

Auch in Tirol wurde der Aktivist vor mehr als 20 Jahren vom Landesgericht wegen Vorbereitung eines Verbrechens mit Sprengmitteln zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Wie der jüngste Vorfall einzuordnen ist, darüber gibt es derzeit noch keine Auskünfte. Offenbar dürfte noch am Ermittlungsbericht des Verfassungsschutzes gearbeitet werden, die Akten liegen noch nicht auf dem Tisch der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Dorthin werden sie jedenfalls laut TT-Informationen übermittelt. Diese entscheidet dann, wie weiter vorgegangen wird. Auf Anfrage, ob bei dem amtsbekannten Aktivisten erneut Waffen gefunden worden seien, gibt sich die Polizei-Pressestelle sehr zurückhaltend. Das könne man weder bestätigen noch dementieren, hieß es am Donnerstag. Was ist eigentlich vorgefallen?

Vor einigen Wochen hat die Polizei den gebürtigen Südtiroler ins Visier genommen. Sein Auto wurde beschlagnahmt, dabei sollen die Beamten die Waffen gefunden haben. In welchem Zustand die Gewehre sind und aus welcher Zeit sie stammen, darüber ist nichts bekannt. Möglicherweise dürften sich auch Teile von Waffen darunter befunden haben. Unklar ist ebenfalls, ob sie noch funktionstüchtig sind.

Nach dem mysteriösen Waffenfund wurde jedenfalls eine Hausdurchsuchung angeordnet. Dabei sollen die Polizisten ebenfalls auf verdächtiges Material gestoßen sein und dieses auch konfisziert haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei dem Aktivisten etwas gefunden wurde. Vor mehr als zehn Jahren hat die Polizei bei ihm alten Sprengstoff und eine Granate sichergestellt. Daraufhin folgte eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.