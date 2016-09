Von

Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Die Wettervorhersage für Wien für den kommenden Dienstag könnte besser nicht sein. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen bis zu 30 Grad darf sich Ernst Strasser nach dem Entlassungsprozedere in der Justizvollzugsanstalt Simmering auf einen traumhaften Spätsommertag in Freiheit freuen. Er hat fast zwei Drittel seiner dreijährigen Haftstrafe verbüßt, die er in der so genannten „Lobbying-Affäre“ ausgefasst hatte. Seit Ende Mai vergangenen Jahres trug er eine Fußfessel. Ein erster Antrag auf Erlass der Reststrafe war im März noch abgewiesen worden, diesmal aber hat die Staatsanwaltschaft keinen Einspruch erhoben.

Am Dienstag durchläuft Strasser dasselbe Entlassungsprozedere wie jeder Häftling aus dem elektronisch überwachten Hausarrest: Er muss sich in der Früh in seiner Stammanstalt einfinden und davor die Überwachungszentrale telefonisch kontaktieren – damit kein Alarm ausgelöst wird. In Simmering wird ihm dann die Fußfessel entfernt, überprüft und deaktiviert. Einige Formulare sind auszufüllen, bis Strasser seines Weges gehen kann. Über seine Zukunftspläne ist nichts bekannt.

ÖVP-Parteimitglied ist der einstige politische Ziehsohn des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll schon länger nicht mehr. 2011 hatte er seine Parteimitgliedschaft noch ruhend gestellt, im Jänner 2013 erfolgte dann der endgültige Austritt, bestätigte die Bundespartei der TT. Es ist ein tiefer Fall, den Strasser hingelegt hat, vom schwarz-blauen Innenminister (2000 bis 2004) und großen – und verhängnisvollen – Polit-Comeback 2009 als EU-Spitzenkandidat zum höchstgerichtlich wegen Bestechlichkeit zu drei Jahren Haft verurteilten Privatier.

„Strasser ist politisch und gesellschaftlich tot“, konstatierte 2014 sein Verteidiger Thomas Kralik vor Gericht. Zehn Jahre nach seinem Rücktritt als Ressortchef musste der damals 58-Jährige in Haft. Er war nicht der erste Innenminister, den dieses Schicksal ereilte: 1969 fasste Franz Olah (SPÖ) ein Jahr „schweren Kerkers“ wegen widmungsfremd verwendeter Gewerkschaftsgelder aus.

Strasser, der oft grob auftretende Bauernsohn aus Grieskirchen in Oberösterreich, hatte sich als Machttechniker in der niederösterreichischen ÖVP nach oben gekämpft und war von Landeshauptmann Erwin Pröll quasi in die Bundesregierung delegiert worden, wo ihm 2000 in den hektischen ersten Tagen von Schwarz-Blau voller Demos die schwierige Aufgabe des Innenministers zukam. Gerne wäre er als EU-Kommissar nach Brüssel gewechselt. Da ihm Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) dies verwehrte, trat er im Dezember 2004 überraschend zurück. Als Unternehmer und Lobbyist machte er mit einigen Beratungsfirmen gute Geschäfte. 2009 kehrte er in die Politik zurück. Zum Verhängnis wurden ihm zwei Undercover-Journalisten der Sunday Times, die ihn als Lobbyisten zum Schein anwerben wollten. Strasser zeigte seine Bereitschaft, für eine kräftige Gage an der Gesetzwerdung in ihrem Sinne mitzuwirken.