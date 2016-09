Innsbruck – Donnerstagabend wurde eine Frau in Innsbruck Opfer eines Raubes. Die 37-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land stieg um 19.25 Uhr aus ihrem in der Grillparzerstraße geparkten Pkw aus. Just in diesem Moment fuhr ein Fahrradfahrer an ihr vorbei und entriss ihr die Handtasche. Heftig war der Angriff laut Polizei nicht, immerhin hatte die Frau ihre Tasche nicht fest an sich gezogen. Der Täter fuhr anschließend in Richtung Jahnstraße davon. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen von eventuellen Zeugen. Zur Täterbeschreibung ist nur bekannt, dass es sich „vermutlich um einen Nordafrikaner“ gehandelt habe, teilt die Polizei mit. (TT.com)