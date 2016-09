Reutte – Ein Streit unter zwei Autofahrern in Reutte hat die Polizei zu umfangreichen Ermittlungen veranlasst. Eine Autofahrerin war am Donnerstagabend in die Innsbrucker Straße eingebogen, wodurch sich ein anderer Pkw-Lenker um seine Vorfahrt betrogen und provoziert fühlte. Der Mann versuchte erst, die Frau rechts zu überholen, wobei er etwa 50 Meter weit auf dem Gehsteig fuhr. Ein weiterer Überholvorgang gelang ihm schließlich. Er hielt sein Auto vor jenem der Frau an, sprang aus dem Fahrzeug und bedrohte die Frau – angeblich mit einem Messer.

Die Lenkerin flüchtete mit ihrem Pkw und verständigte die Polizei. Diese konnte nun einen 26-jährigen Österreicher ausforschen. Der Mann bestätigte den Vorfall, bestritt aber, mit einem Messer gedroht zu haben. (TT.com)