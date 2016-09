Innsbruck – Zu einem spektakulären Großeinsatz der Polizei kam es am Freitagabend im Westen von Innsbruck. Nach bisherigem Informationsstand lieferte sich die Exekutive am Mitterweg eine Verfolgungsjagd mit einem Pkw mit gestohlenem Kennzeichen. Die Hintergründe sind noch unklar. Hubschrauber, mehrere Polizeiautos und die Feuerwehr standen im Einsatz.

Zwei Verdächtige konnten noch am Abend gefasst werden. Einer Augenzeugin zufolge flüchtete einer der Täter in ein Wohnhaus am Mitterweg, wo er von der Polizei festgenommen wurde.

Nach einem dritten Mann wurde am späten Abend noch gefahndet. Nach zunächst unbestätigten Angaben soll er durch ein Maisfeld geflüchtet sein, das die Polizei daraufhin mit Scheinwerfern ausleuchtete. (TT.com)