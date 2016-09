Bei einer Personenkontrolle wurden in der Nacht auf Freitag in Innsbruck eine Polizistin und ein Polizist schwer verletzt. Der 33-jährige Äthiopier hatte die beiden Beamten während der Amtshandlung plötzlich attackiert. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)