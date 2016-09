Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Russen gegen Nordafrikaner: So lautete ein Kampf, der am Montagvormittag in der Innsbrucker Justizanstalt mit drei Verletzten endete. Eine Auseinandersetzung, die bei den Verantwortlichen des Ziegelstadls die Alarmglocken schrillen lässt. „Wenn’s so weitergeht, haben wir künftig Verhältnisse wie in den US-Gefängnissen“, sagt Direktor Reinhard Potocnik.

Handgreifliche Auseinandersetzungen zwischen Häftlingen sind nicht neu. Schon in der Vergangenheit kam es immer wieder zu Konflikten, die mit Schlägereien zwischen den Insassen endeten. „Die Streitereien sind aber meist eher spontan ausgebrochen“, sagt ein Beamter: „Das kommt halt vor, wenn hunderte Männer auf relativ engem Raum zusammenleben müssen.“

Relativ neu ist allerdings, dass rivalisierende Banden gezielt und gut vorbereitet in den Kampf ziehen. So war es auch am Montagvormittag – die fünf Osteuropäer (drei Russen, zwei Georgier) hatten offenbar den Plan gefasst, den Nordafrikanern einen Denkzettel zu verpassen. Und zwar beim gemeinsamen Ausgang im so genannten Spazierhof. Eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen die Häftlinge im Lauf des Tages zusammentreffen. Die Russen-Gang hatte nicht nur einen Plan, sondern auch Waffen: Metallprügel, die – wie die Ermittlungen inzwischen ergaben – aus den Kleiderkästen in den Zellen stammen. Am Spazierhof holten die Osteuropäer plötzlich die Knüppel unter der Kleidung hervor und gingen ohne Vorwarnung auf die Nordafrikaner los. 20 Justizwachebeamte – darunter eine Spezialeinheit mit Schutz­ausrüstung, Helmen und Schilden – waren nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Alle drei Nordafrikaner wurden beim Angriff verletzt, einer sogar schwer. Der Mann musste in der Innsbrucker Klinik versorgt werden.

Die Hintergründe für den Angriff sind unklar – „das Motiv kennen wir nicht“, sagt Potocnik.

Rund 60 Prozent der etwa 470 Ziegelstadl-Häftlinge stammen aus dem Ausland: „Wir haben vor allem Nordafrikaner, Türken, Russen, Rumänen und Deutsche hier“, erklärt der Direktor. Es sei normal, dass sich die Insassen je nach Herkunft mit ihren Landsleuten zusammentun“, will Potocnik nicht unbedingt von Bandenbildung sprechen: „Das passiert schon allein wegen der gemeinsamen Sprache.“

Wie ein Ex-Häftling verrät, gibt es aber dennoch eine Rangordung: „Ganz unten sind die Nordafrikaner, die meist wegen Drogengeschichten in Haft sitzen. Dealer haben grundsätzlich kein hohes Ansehen in der Gefängnishierarchie.“ Die Osteuropäer, allen voran die Tschetschenen, geben hingegen häufig den Ton an. Die meisten beherrschen Kampfsportarten und sind gut trainiert. „Außerdem sind sie brutal und daher gefürchtet. Jeder weiß, die stechen kalt lächelnd zu.“

Auch die Justizwache­beamten stehen zunehmend unter Druck: „Wir werden immer öfter von Häftlingen beschuldigt, sie misshandelt zu haben“, sagten die Justizwache-Gewerkschafter Erich Kleinhans und Oliver Wille: „Die Vorwürfe haben sich bisher ausnahmslos als falsch erwiesen, kein einziger Beamter wurde verurteilt.“ Gleichzeitig nehmen die tatsächlichen Übergriffe gegen Beamte zu. Die Gewerkschafter fordern längst Stichschutzwesten.