Schwaz – In einem Flüchtlingsheim in Schwaz eskalierte am Samstagabend eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Asylwerbern. Ein 19-jähriger Afghane versetzte einem 32-jährigen Landsmann einen Schlag ins Gesicht, woraufhin dieser zu einem Messer griff und seinem Kontrahenten einen Stich in den unteren Rücken versetzte.

Der Verletzte wurde in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Der 32-Jährige erlitt durch den Faustschlag eine Platzwunde und eine Schwellung im Gesicht. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck vorläufig festgenommen. Die Polizei Schwaz ermittelt. (TT.com)