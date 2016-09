Schwaz – Irgendwann zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einem Schwazer Gewerbegebiet gleich in vier Firmen ein und stahlen Bargeld.

In einer Firma wurde mit einem Winkelschleifer ein Tresor aufgeschnitten, um an das Bargeld zu gelangen. Es entstand ein Schaden in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. (TT.com)