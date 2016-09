Wie kommt man auf die Idee, einen Bagger im Inn zu versenken? Darauf wussten gestern am Landesgericht zwei wegen unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen Angeklagte keine Antwort. „Ja wollten Sie sich einen Kindheitstraum erfüllen und einmal Baggerfahren?“, fragte ein Verteidiger und erntete nur Kopfschütteln. Dabei handelte es sich bei den Beschuldigten nicht etwa um 13-Jährige, sondern um zwei Unterländer im Alter von 24 und 29 Jahren. Im Juni waren beide auf das Areal einer Baufirma geschlichen und hatten den Bagger in Betrieb genommen. Dazu mussten sie aber erst einmal die Türfenster einschlagen und das Fahrzeug nach Abschlagen der Zündung kurzschließen. Darauf steuerte das Baufahrzeug gezielt in Richtung Innböschung. Nass werden wollte allerdings keiner der Spaßvögel. Und so legte einer von ihnen einfach einen großen Stein auf das Gaspedal des Baggers. Durch Zufall kippte dieser am Ufer jedoch nach vorne und verklemmte sich mit der Schaufel, was die Spritztour ins Gewässer jäh beendete. Auch so war schon ein Schaden in Höhe von 5169 Euro entstanden – eine neue Baggertüre kommt da noch dazu. Da sich der Ältere bereits öfters Einschlägiges geleistet hatte, ergingen sieben Monate bedingte Haft und 1200 Euro Geldstrafe. Der unbescholtene 24-Jährige kam mit zur Hälfte bedingten 4500 Euro Geldstrafe davon. Dazu wartet noch die Schadenswiedergutmachung an die Baufirma.

Keineswegs gezielt steuerte im April ein 35-Jähriger in Kirchberg mit seinem Pkw direkt in ein Rettungsfahrzeug. Der Unterländer war zuvor am Steuer nämlich unter Einfluss einer Schlaftablette und mit mindestens 1,14 Promille Blutalkohol eingeschlafen. Beim Unfall erlitt die Patientin eine Schulterblattfraktur, der Sanitäter eine Rückenzerrung und der Zivildiener eine Schädelprellung. Der selbst verletzte Alko-Lenker hatte einen Totalschaden (15.000 Euro), 11.000 Euro Versicherungsregress und Führerscheinentzug zu beklagen. Gestern setzte es bei Gericht noch acht Monate Haft und 960 Euro Geldstrafe. (fell)