Kufstein – Ermittlungserfolg für die Kufsteiner Polizei: Nach umfangreichen Erhebungen konnten ein Taxiraub vom 10. Juli und ein Tankstellenraub vom 27. August 2016 geklärt werden. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 26-jährigen Einheimischen.

Am 27. August hatte der Mann gegen 22.50 Uhr eine Tankstelle in Kufstein betreten, die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und einen Plastiksack mit den Worten „Ich brauche Geld“ auf den Tresen gelegt. Nachdem die Frau der Aufforderung nicht folgte, flüchtete der Mann. Videoaufzeichnungen und umfangreichen Ermittlungen ist es zu verdanken, dass den Beamten der mutmaßliche Täter schon am Tag nach dem Überfall ins Netz ging. Auch für einen 22-Jährigen klickten am 28. August die Handschellen - er steht im Verdacht, mit dem Tankstellenraub in Verbindung zu stehen.

Mutmaßlicher Täter zeigte sich geständig

Bei der Einvernahme zeigte sich der 26-Jährige bezüglich des Tankstellenraubes (bzw. Versuchs) geständig, beschuldigte jedoch den 22-Jährigen, der Auftraggeber gewesen zu sein.

Dem 26-Jährigen wird auch ein Taxiraub am 10. Juli 2016 zur Last gelegt. Er soll in ein Taxi eingestiegen sein und den Lenker mit vorgehaltener Waffe zur Herausgabe von Bargeld genötigt haben. Der Taxler gab das Geld heraus und der Täter flüchtete. Der 26-Jährige beschuldigte in diesem Fall den 22-Jährigen, der Täter gewesen zu sein.

Beide Männer sitzen derzeit in der Justizanstalt Innsbruck ein. (TT.com)