Die Polizei wurde Montagabend zu einer am Boden liegenden Person an der Haltestelle in der König-Laurin-Allee in Innsbruck gerufen. Vor Ort gab der 34-jährige Iraner an, dass er zuvor im Rapoldipark von zwei Männern angegriffen und dann beraubt worden sei.

Zeitgleich führte eine weitere Polizeistreife Personenkontrollen im Park durch. Dabei schlug ein 22-jähriger Syrer einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der Iraner und der Polizist wurden verletzt. (TT.com)