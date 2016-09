Grieskirchen, Steyr – Ein Pokemon-Go-Spieler hat in Weibern (Bezirk Grieskirchen) in Oberösterreich eine Cannabis-Pflanzung entdeckt. Dem Mann war am Dienstag ein eindeutiger Geruch in die Nase gestiegen, der aus einem kaum einsehbaren Garten kam. Daraufhin verständigte der Pokemon-Jäger die Polizei.

Die Beamten fanden in dem Garten ein Gewächshaus mit mehreren erntefähigen Pflanzen. Der 50-jährige Hausbesitzer wurde angezeigt, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Auch in Neuzeug im Bezirk Steyr-Land wurden eine Outdoor- und eine Indoor-Aufzucht von Cannabis ausgehoben. Ein 30-Jähriger soll beide betrieben haben. Insgesamt wurden rund zwei Dutzend Pflanzen sichergestellt. Die Polizei war aufgrund eines anonymen Hinweises auf die Anlagen gestoßen - ob der Tippgeber ebenfalls ein Pokemon-Fan ist, war nicht bekannt. (APA)