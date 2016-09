Lindau – Der rätselhafte Tod einer Neunjährigen in Lindau am Bodensee beschäftigt die Polizei. Am Donnerstag soll nun die Leiche des Kindes obduziert werden. Ermittler hatten das leblose Kind am Mittwoch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Seine Mutter befand sich in lebensbedrohlichem Zustand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie sei inzwischen außer Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Die Polizei ging zunächst nicht von einem Gewaltverbrechen durch Dritte aus, sondern eher von einem Familiendrama. Hinweise in der Wohnung ließen darauf schließen, dass die Mutter für den Tod des Mädchens verantwortlich sein könnte. Die Schule der Neunjährigen hatte die Polizei informiert, weil das Mädchen nicht zum Unterricht erschienen war. (dpa)