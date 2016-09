Innsbruck – Am Dienstag zeigte ein 24-Jähriger bei der Polizei in Innsbruck einen Raub an. Drei Unbekannte – angeblich Marokkaner – hätten ihn am Landhausplatz mit Messern bewaffnet beraubt und sogar leicht am Bauch verletzt.

Im Laufe der Ermittlungen kamen jedoch erhebliche Zweifel an den Angaben des Einheimischen auf. Schließlich gab der 24-Jährige zu, dass er den Raub nur erfunden hatte. Warum er das getan hatte, konnte er nicht sagen. Er habe jedoch auf seine starke Alkoholisierung zur vermeintlichen Tatzeit verwiesen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Schnittverletzungen am Bauch habe er sich selbst mit einem Taschenmesser zugefügt. Dieses hatte er vor Eintreffen der Polizei dann am Tatort weggeworfen. Nun erwarteten den Innsbrucker eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. (TT.com)