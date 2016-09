Straubing – Im Fall des tödlichen Angriffs auf eine schwangere Frau in Niederbayern ist der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Geliebter, weiter nicht gefasst. Nach dem Fahndungsaufruf vom Donnerstag sind zahlreiche Anrufe eingegangen. „Es gab Hinweise aus dem Raum Straubing, aus ganz Deutschland und sogar aus Italien und Österreich“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Freitag in Straubing.

Diese würden nun überprüft, so der Sprecher weiter. Bei dem Angriff in Kirchroth (Kreis Straubing-Bogen) war am Mittwoch die werdende Mutter getötet worden. Wenige Stunden nach der Tat konnte die Polizei den Tatverdächtigen ermitteln. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 39-Jährigen, der vor einigen Monaten eine Liebesbeziehung zum Opfer gehabt haben soll. Es wurde Haftbefehl erlassen. (APA/dpa)

Den Fahndungsaufruf der Polizei Niederbayern finden Sie hier: http://go.tt.com/2cLI2kD