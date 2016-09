Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Haben Unterländer Sanitäter mit einem Infarkt-Patienten im Rettungswagen einen Umweg in Kauf genommen, um pünktlich den Dienst beenden zu können? Falls ja, hat die Zeitverzögerung zum Tod des Mannes geführt? Diese Fragen beschäftigen derzeit die Innsbrucker Staatsanwaltschaft. „Wir haben die Polizei mit Ermittlungen beauftragt“, bestätigt Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung: „Ob an den Anschuldigungen etwas dran ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.“ Auslöser für die Ermittlungen ist übrigens eine anonyme Anzeige, die kürzlich bei der Innsbrucker Staatsanwaltschaft einging.

Der Rettungseinsatz, der jetzt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens ist, liegt bereits einige Monate zurück. Anfang April erlitt ein 67-Jähriger in seinem Haus in Söll einen Herzinfarkt. Ein Fall für den Rettungsdienst: Nach den Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort brachten die Sanitäter den Mann ins Auto und fuhren los. Das Ziel: das Bezirkskrankenhaus in Kufstein. Was dann genau geschah, soll jetzt von der Polizei geklärt werden.

Dann – wie in der anonymen Anzeige an die Staatsanwaltschaft behauptet wird – fuhren die Sanitäter mit dem Patienten im Wagen angeblich nicht auf dem schnellsten Weg nach Kufstein. Der würde über die Eiberg-Bundesstraße führen, der Rettungsfahrer soll allerdings über die Lofererstraße zunächst nach Wörgl gefahren sein. Der angebliche Grund: Die Sanitäter hatten Dienstschluss und wollten den Rettungswagen samt Patient ihren Nachfolgern übergeben. Erst nach erfolgreichem Schichtwechsel soll die Fahrt ins Kufsteiner Bezirkskrankenhaus fortgesetzt worden sein.

Allein durch den Umweg hätte sich die Fahrzeit von Söll nach Kufstein von etwa 20 auf 40 Minuten verdoppelt. Ob diese anonymen Behauptungen den Tatsachen entsprechen, ist noch nicht geklärt.

Fest steht allerdings, dass der Patient aus Söll die Fahrt nicht überlebte. Als der Rettungswagen beim Bezirkskrankenhaus in Kufstein eintraf, konnten die Ärzte nur noch den Tod des 67-Jährigen feststellen.