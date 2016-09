Ein im Mai heftig geführter Streit im Unterländer Drogenmilieu sollte gestern am Landesgericht aufgearbeitet werden. Das durch Stiche in den Brustkorb verletzte Opfer erschien jedoch nicht. Im Gegensatz zum bislang völlig unbescholtenen 26-jährigen Angeklagten. Laut dessen Aussagen hatte ihm das aus der Szene bekannte Opfer erst sieben Ersatz-Drogenampullen mit einem Messer abgenötigt. Da dabei ein Kleinkind in der Wohnung des 26-Jährigen gewesen sei, habe er die Drogenration ausgehändigt. Am nächsten Tag erschien jedoch der 26-Jährige vor der Wohnungstüre des Bekannten. Dieser hatte demnach darauf die Türe geöffnet und sofort ein großes Messer aus der Küche geholt. Darauf zog wiederum der 26-Jährige sein Klappmesser. Ob ihm dann der Bekannte tatsächlich „in das Messer hineingestolpert“ ist, muss der nächste Prozesstermin weisen. Nach den Stichen soll der 26-Jährige dem flüchtenden Opfer jedenfalls mit seiner Gaspistole mehrfach nachgeschossen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Eine saftige Geldstrafe von 3300 Euro erging hingegen über einen 18-Jährigen. Er hatte im Zuge eines Streits, bei dem dessen Onkel ein Messer gezogen haben sollte, anschließend bei der Polizei detailliert über eineinhalb Seiten zu Protokoll gegeben, dass Messer im Spiel gewesen wären und diese sogar noch beschrieben. Später bei Gericht wollte der 18-Jährige ­verharmlosend nur noch von Gegenständen gesprochen haben und bezichtigte den Polizisten verleumderisch der Falschprotokollierung. (fell)