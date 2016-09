Geidorf – Ein Grazer (25) soll am Freitag mit einem Messer auf seinen früheren Chef und einen jungen Mitarbeiter losgegangen sein. Dabei wurden beide Männer schwer verletzt, beim Jüngeren bestand nach Angaben der Polizei Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde von einem Zeugen bei der Flucht beobachtet und konnte festgenommen werden.

Am Vormittag gegen 9.30 Uhr tauchte der 25-Jährige bei einer Baustelle beim ehemaligen Gasthaus Schanzlwirt (Bezirk Leonhard) in unmittelbarer Nähe des LKH auf. Er ging auf dem Gehsteig mit einem Messer auf seinen ehemaligen Chef, einen 56-jährigen Malermeister, los. Als ein Angestellter (19) zu Hilfe kommen wollte, stach der Grazer auch auf ihn ein. Er wurde im Bereich des Brustkorbs getroffen und lebensgefährlich verletzt, der Ältere wurde an Schulter und Hals getroffen. Beide befanden sich am Abend auf der Intensivstation.

Ein Zeuge - es soll sich um einen Apotheker aus der Gegend handeln - beobachtete die Flucht in ein nahes Gebäude und rief sofort die Polizei. Diese konnte den Mann festnehmen. „Über das Motiv werden wir vermutlich erst morgen etwas wissen“, sagte Ermittler Harald Winkler. Die Einvernahme des mutmaßlichen Täters und die Ermittlungen waren am Abend noch nicht abgeschlossen. Angeblich wurde der 25-Jährige gestern, Donnerstag, gekündigt. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. (APA)