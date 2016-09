Bisher Unbekannte stiegen in ein Wohnhaus in Jungholz ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. In nahezu jedem Raum des Hauses leerten die Täter alkoholische Getränke aus, teilte die Polizei mit. Zudem stahlen sie Bargeld im zweistelligen Eurobereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen 1. und 16. September. (TT.com)