Bereits am 8. September versuchte ein Unbekannter, in ein Hotel in Absam einzubrechen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Täter einen Fensterflügel aufgebohrt und war eingestiegen. Doch die Alarmanalge des Hotels schlug an. Der Einbrecher flüchtete ohne Beute. (TT.com)