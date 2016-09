Straubing – Der 39-Jährige, der am Mittwochnachmittag eine Schwangere und ihr ungeborenes Kind in Niederbayern getötet haben soll, wurde gefasst. Wie die Polizei mitteilte, war der ehemalige Geliebte der 45-jährigen am Freitag in einen Verkehrsunfall in Günzburg verwickelt. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert und dabei erkannt. Er wurde umgehend festgenommen. Der 39-Jährige habe bei dem Unfall keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten, hieß es in einer Aussendung.

Seit Donnerstag hatte die Polizei Straubing nach dem Verdächtigen gefahndet. Er soll am Mittwoch seine ehemalige Geliebte in ihrem Haus in Kirchroth bei Straubing attackiert haben. Der Ehemann hatte die 45-Jährige blutüberströmt gefunden. Das ungeborene Kind war sofort tot, die Frau erlag Stunden nach der Tat den zahlreichen Stichverletzungen. Der nun festgenommene 39-Jährige geriet rasch ins Visier der Ermittler. Nach Auswertung erster Spuren wurde Haftbefehl erlassen und intensiv nach dem Verdächtigen gesucht. Hinweise kamen dabei nicht nur aus ganz Bayern sondern auch aus Österreich, Tschechien und Italien.

Wo sich der Mann seit seiner Flucht aufgehalten hat, versucht die Polizei nun herauszufinden. Vom Auto des Verdächtigen fehlte am Samstagnachmittag noch jede Spur. Weitere Details zum Stand der Ermittlungen gab die Polizei nicht bekannt. (TT.com)