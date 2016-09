Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Wie kam das Projektil aus einer Kleinkaliberpistole in den Kopf einer Innsbruckerin? Die Frage dürfte jetzt geklärt sein. Und zwar mit Hilfe des Opfers – die 20-Jährige konnte zehn Tage nach dem Zwischenfall erstmals von den Ermittlern des Landeskriminalamtes befragt werden. „Das Opfer bestätigte, dass die Schussabgabe keine Absicht, sondern ein Unfall war“, fasst Walter Pupp, Chef des Landeskriminalamtes, die Aussage zusammen.

Der Schussunfall ereignete sich am Sonntag vor zwei Wochen. Schauplatz war ein Ferienappartement am Innsbrucker Mitterweg, das ein Mann angemietet hatte. Am Sonntagnachmittag traf der Türke mit einem Landsmann und der 20-Jährigen in der Wohnung ein. Was dann geschah, war zunächst unklar. Fest stand nur, dass die Frau plötzlich eine Kopfverletzung erlitten hatte. Sanitäter brachten die Innsbruckerin in die Universitäts-Klinik. Dort entdeckten die Ärzte im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung die Ursache für die Verletzung: ein Kleinkaliberprojektil, das in den Schädelknochen eingedrungen war. Lebensgefahr bestand keine, des Opfers Gehirn wurde nicht verletzt.

Einer der beiden Begleiter schilderte dann der Polizei, wie die Kugel in den Kopf der Frau gelangt war. Der 40-Jährige gab an, sein Freund habe aus Spaß mit einer Faustfeuerwaffe auf die Innsbruckerin gezielt. Dabei habe sich ein Schuss gelöst.

Der 37-jährige Beschuldigte war weniger gesprächig. Er schwieg zum Vorfall, von der Waffe wollte er auch nichts wissen. Die Pistole ist noch immer verschollen.

Das Landeskriminalamt ermittelt unterdessen wegen des Verdachts der absichtlichen schweren Körperverletzung. Die beiden Männer befanden und befinden sich weiterhin auf freiem Fuß.