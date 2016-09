New York – Die Explosion in Manhattan, bei der am Samstag 29 Menschen verletzt wurden, ist durch eine Bombe ausgelöst worden. Es gebe aber „keine Verbindung zum internationalen Terrorismus“, teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Sonntag mit.

Nachdem die Explosion am Samstagabend das New Yorker Ausgehviertel Chelsea erschüttert hatte, hatten sich die Behörden bei der Einschätzung der Ursache zunächst zurückhaltend geäußert. Der Hintergrund der Tat bleibt damit weiterhin unklar. (APA/AFP)