Bonn – In Bonn sind eine 48-jährige Frau und ihr elfjähriger Sohn vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus und fahndet nach dem früheren 46-jährigen Lebensgefährten der Frau, teilte eine Polizeisprecherin am Montag in Bonn mit.

In der Nacht auf Montag hatte ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung des früheren Lebensgefährten und mutmaßlichen Vater des Buben gestürmt, ihn aber nicht angetroffen. Ein Fahndungsfoto des Verdächtigen stellte die Bonner Polizei auf ihre Homepage.

Die Mutter und das Kind waren am Sonntagnachmittag von der Polizei tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus des Stadtteils Duisdorf aufgefunden worden, nachdem sich Nachbarn um ihren Verbleib gesorgt hatten. Eine Mordkommission ließ Spuren sichern sowie Nachbarn und Kontaktpersonen befragen.

Nähere Angaben zu den Todesursachen machte die Polizei zunächst nicht. Sie erklärte nur, die Frau und das Kind seien sofort tot gewesen. (APA/AFP)