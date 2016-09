In Kitzbühel haben Betrüger mittels einer Telefonmasche mehrere PIN-Codes erbeutet. Dadurch ereigneten sich die Täter einen vierstelligen Eurobereich an. Am Samstag meldete sich so ein Mann bei einer Tankstelle. Er gab sich als Mitarbeiter eines Mobilfunkbetreibers aus. Er müsse Codes überprüfen und benötige dazu die passenden PIN-Codes, so der Anrufer. Die Angestellte gab ihm diese nichts ahnend bekannt. (TT.com)