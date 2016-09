Innsbruck, Haiming, Schwaz – Bei mehreren Einbrüchen und Diebstählen in Tirol entstanden in den vergangenen Tagen Tausende Euro Schaden.

In Haiming ließen Unbekannte einen Kleinkettenbagger der Marke Takeuchi TB 216A mitgehen. Den Ermittlungen zufolge wurde der Bagger mittels gestohlenem Schlüssen geöffnet, angeworfen und abtransportiert. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montagmorgen.

In Schwaz stiegen Einbrecher in zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses ein. Sie gelangten in die Wohnungen, indem sie die Schließzylinder der Eingangstüren abdrehten. Auch in den Wohnungen wurden Türen aufgebrochen. Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich wurde erbeutet.

Weniger Glück hatten Einbrecher in Innsbruck. Sie stiegen zwischen Freitagabend und Montagmorgen im Gewerbegebiet durch den Balkon einer Firma ins Gebäude ein. Da sie nicht verwertbares fanden, zogen sie weiter, schreibt die Polizei. (TT.com)