Potzneusiedl – Nach dem Fund eines toten Katers in Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) ermittelt die Polizei. „Naboo“ war Montagfrüh einen halben Kilometer außerhalb des Ortsgebietes mit Schusswunden aufgefunden worden. Das Tier dürfte am Wochenende mit Schrotmunition getötet worden sein, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland heute, Dienstag. Nach dem vorerst unbekannten Schützen wird gesucht. (APA)