Schaffhausen – Eine unglaubliche Entdeckung machten Passanten in der Nacht auf Sonntag in Schaffhausen in der Schweiz: Auf einem Parkplatz mitten in der Stadt wurden die Fußgänger auf ein schreiendes Kind in einem abgestellten Auto aufmerksam. Da sich weit und breit keine Aufsichtsperson befand, alarmierten sie die Polizei. Die Beamten wiederum riefen einen Automechaniker anrief, um das Auto öffnen zu lassen und das Kind zu befreien.

Noch bevor der Mechaniker eintraf, tauchte die Mutter des Buben plötzlich auf. Wie sich herausstellte, war die 25-Jährige mit Kollegen in die Disco gegangen, um zu feiern. Die Frau wird wegen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht angezeigt.

Ein Passant konnten seinen Unmut über das Verhalten der Frau nicht zurückhalten und beschädigte den parkenden Pkw der jungen Mutter. Der Mann wird wegen Sachbeschädigung angezeigt. (TT.com)