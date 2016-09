Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Eigentlich hatte Hermann (Name geändert) einen soliden Beruf erlernt. Gerade ein Jahr hatte er ihn ausgeübt, bis der heute 33-Jährige zum ersten Mal wegen NS-Wiederbetätigung verhaftet worden war. Seither hat der Innsbrucker, der bereits früh der heimischen Neonazi-Szene angehörte, insgesamt schon fünf Jahre wegen Verbrechen nach dem Verbotsgesetz in Haft verbracht. Eine Umkehr weg vom NS-Gedankengut bewirkte dies nicht – im Gegenteil.

„Landser „statt „Hilfinger“

Am Dienstag ging es deshalb erneut vor das Schwurgericht. Hatte Hermann doch in der Haftanstalt Suben weiter mit nacktem Oberkörper trainiert, obwohl dieser mit SS-Totenköpfen, einer Triskele und einem gleichschenkligen Keltenkreuz verziert war. Auch bei der Bekleidung hatte der Innsbrucker so seinen eigenen Geschmack. Statt „Benetton“ oder „Hilfiger“ trug er gerne „Landser“, „Masterrace“ (Herrenrasse) und Lonsdale (enthält nsda) mit entsprechenden Aufdrucken.

Als Lektüre empfahl er seinen Facebook-Freunden wiederum Hitlers „Mein Kampf“. Seiner Freundin schenkte Hermann eine Halskette – allerdings mit einem Hakenkreuz als Anhänger. Diese trennte sich wenig später von ihm, da es ihr mit seiner Gesinnung zu viel geworden war. Kurzzeitig zu viel war es darauf offenbar auch Hermann. So verfasste er laut Schwurgerichtsvorsitzendem Andreas Mair ein bei einer Hausdurchsuchung sichergestelltes Bekennerschreiben an seine Schwester und Freunde, wonach er seine Selbsttötung ankündigte und zuvor „noch so viel Marokkaner wie möglich erschieße“. Einen Freund fragte er zeitgleich um eine Pistole samt Munition. Nicht ernst gemeinte Schreiben unter Alkoholeinfluss für Verteidiger Rene Schwetz.

Psychiaterin Heidi Kastner sah bei Hermann jedoch eine höhergradige impulsive Persönlichkeitsstörung, die sich eher weiter verschlechtert als verbessert. Dazu ortete Kast­ner eine hohe Wahrscheinlichkeit für gravierende Taten und somit Gefährlichkeit.

Ein Fingerzeig für die Geschworenen. Sie verhängten über den Unverbesserlichen fünfeinhalb Jahre Haft und Anstalt für geistig Abnorme.