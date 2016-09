Telfs – Wie bereits am gestrigen Montag meldete die Polizei auch am Dienstag wieder einen Fall mit der gleichen Betrugsmasche. Ein Anrufer erbeutete bei einem Lebensmittelmarkt Auflade-Codes für Mobiltelefone. Dem Betreiber entstand so ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)