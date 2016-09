Stans – Am Mittwoch gegen 11.45 Uhr kamen drei Bettlerinnen an die Haustüre zu einem 87-jährigen Mann in Stans. Der Mann wollte die Frauen nicht ins Haus lassen, woraufhin eine der Frauen den gehbehinderten Mann wegstieß und ins Wohnhaus gelangte.

Während das Opfer die Polizei anrufen wollte, schlug ihm eine der Bettlerinnen den Hörer aus der Hand. So wurde der Mann fortlaufend abgelenkt und eine Täterin schlich sich ins Schlafzimmer und stahl aus einer Nachtkästchenschublade Bargeld. Danach flüchteten die Beschuldigten. (TT.com)