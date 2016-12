Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Eingänge der drei Spiellokale im Innsbrucker Zentrum sind seit August versperrt, an den Türen kleben die Amtssiegel der Polizei. „Die Besitzer haben sich noch immer nicht gemeldet“, sagt Polizeijurist Florian Greil vom Innsbrucker Strafamt. Kein Einzelfall, sondern gängige Praxis in der illegalen Glücksspiel-Branche. Die Inhaber der Spielhöllen sind für die Behörden nur selten greifbar. Meist verstecken sie sich hinter Gesellschaften, die im Ausland ihren Sitz haben. „Das sind häufig nur Briefkastenfirmen“, erklärt Greil. So endete die Suche nach dem Besitzer eines Innsbrucker Spiellokals an einer Adresse in London. „Dort steht ein kleines Haus, in dem lediglich eine Tierarztpraxis untergebracht ist“, beschreibt der Jurist das Ergebnis der Ermittlungen.

Auch Strohmänner bzw. -frauen sind in der illegalen Branche keine Seltenheit. Dabei kommt es durchaus vor, dass die in den Firmenunterlagen angeführten „Geschäftsführer“ gar nichts von ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit wissen. Wie etwa die „Lokalchefin“ aus Ungarn, die tatsächlich nur die Reinigungkraft war, die täglich den Boden säuberte.

Das Versteckspiel der Branche hat vor allem einen Grund: Die eigentlichen Besitzer entziehen sich so der Verfolgung durch die Behörden. Dass sie damit auf den Rechtsweg inklusive Einspruchsmöglichkeiten gegen die Behördenentscheidungen verzichten, nehmen sie in Kauf. Und die oft nur provisorisch von der Polizei geschlossenen Lokale wie beispielsweise in der Kreidpassage bleiben zu.

Der Hintergrund: Wenn die Beamten bei Kontrollen vor verschlossenen Türen stehen, brechen sie die Schlösser auf und ersetzen sie nach der Amtshandlung, um das Eigentum zu schützen. Die Schlüssel müssten sich die Besitzer oder Geschäftsführer beim Strafamt abholen. Das tun sie aber aus den bereits erwähnten Gründen nicht. Im besten Fall schicken die anonymen Inhaber einen Anwalt. Allerdings ohne die Vertretungsvollmacht, auf der der Name des Betreibers aufscheinen müsste. Und ohne diese Vollmacht besteht für den Rechtsvertreter keine Möglichkeit, ins Behördenverfahren einzugreifen.

Offenbar egal – „die Betreiber sperren anderswo ein neues Lokal auf“, beschreibt Greil die neue Strategie. Häufig sind es namenlose Hinterzimmer- und Kellerlokale hinter unscheinbaren Türen. Nur eine Glocke verrät Eingeweihten, dass zahlende Gäste willkommen sind.

Beim Kampf gegen die illegale Spielbranche zeigen die Maßnahmen der Innsbrucker Polizei immer mehr Wirkung: 19 Lokale sind derzeit von der Schließung bedroht. Sollten die Beamten bei einer allfälligen Kontrolle erneut auf illegale Spielautomaten stoßen, wird die endgültige Schließung angeordnet. Ein Schicksal, das 13 Innsbrucker Betriebe seit Jahresbeginn bereits ereilt hat.

Die hartnäckigen Bemühungen der Hintermänner, im verbotenen Geschäft zu bleiben, haben nur einen einzigen Grund: enorme Gewinne bei minimalem Risiko. Bis zu 100.000 Euro wirft ein einziger Spielautomat pro Monat ab, der durchschnittliche Umsatz liegt bei etwa 30.000 Euro. In weniger als einer Woche spielt ein Gerät die Anschaffungskosten wieder ein. Gleichzeitig haben die Besitzer kaum Schwierigkeiten zu erwarten. Selbst wenn sie ausgeforscht werden können, ist ihnen nur ein Verwaltungsdelikt anzulasten. Und damit sind Strafverfahren am Gericht und Haftstrafen vom Tisch, in der Regel drohen nur (wenn auch empfindliche) Geldbußen. In Anbetracht der Gewinne sind aber auch die verkraftbar.

Abseits der illegalen Spielhöllen haben in der Vergangenheit immer wieder „normale“ Gastwirte und Tankstellen-Pächter ihre Umsätze mit ein, zwei Spielautomaten aufgefettet. Ein Geschäftsmodell, das durch die rigorosen Kontrollen der Polizei und auch der Finanzpolizei zunehmend vom Aussterben bedroht ist. „Weil die Verantwortlichen für uns ja problemlos greifbar sind“, sagt Greil: „Ein Wirt kann sich nicht ohne Weiteres hinter einer ausländischen Gesellschaft verstecken.“ Meist schon nach der ersten Kontrolle verzichten die Lokalbetreiber lieber auf die Automaten, als ihren Betrieb zu riskieren. In einigen Fällen sperrten Wirte nach Polizeikontrollen sogar zu, da sie ohne die Spieleinkünfte keine Möglichkeit sahen, ihre Lokale kostendeckend weiterzuführen.