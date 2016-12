Von Reinhard Fellner

Innsbruck – „Scherz lass nach!“, dachte man sich gestern am Landesgericht bei einem Prozess gegen zwei junge Außerferner (22, 23). Das Duo war wegen schwerer Nötigung angeklagt, nachdem beide im Juli eine Geschäftsidee auf bizarre Weise umsetzen wollten. Um mit einem möglichst spektakulären Video über Klicks auf Internetportalen wie YouTube zu Geld zu kommen, bedrohten die jungen Männer Passanten vor laufender Kamera nämlich mit einer Pistole.

In der Innsbrucker Altstadt lief den beiden dann bald ein 51-Jähriger vor die Flinte. Richter Hofer schilderte dieser als Zeuge die Situation: „Erst tippte mir einer an die Schulter. Gleich darauf legte man mir die Pistole an den Hals, sodass ich noch den Lauf sehen konnte. Ich hatte Todesangst. Wir gingen so Minuten. Kurz vor einem Lokal rief der hinter mir dann, dass ich nach oben sehen sollte, dort eine Kamera und alles nur ein Scherz sei!“

Minuten konnte der schockierte Bedrohte nicht sprechen. Denn was der 51-Jährige nicht wusste: Die Pistole war eine täuschend echt aussehende Attrappe. Schon bei der Polizei ließ der Mann keinen Zweifel daran, dass er sich sonst massiv gewehrt hätte.

So verfolgt die Aktion der Social-Media-Spaßvögel ihr Opfer bis heute. Schlafstörungen reihen sich zu Angstzuständen. Ein psychiatrisches Attest der Klinik spricht als Folge der Pistolen-Nötigung von einer Anpassungsstörung mit deutlichen Symptomen zu Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit. „Das wollten wir nicht und entschuldigen uns!“, antworteten die Möchtegern-YouTube-Stars. Beide haben wahrscheinlich nicht bedacht, welches Glück sie auch hatten, dass sie bei der Aktion nicht an den Falschen geraten waren. Glück hatten sie auch mit den Urteilen. Vier Monate bedingte Haft mit 720 Euro und sechs Monate bedingte Haft mit 1500 Euro Geldstrafe ergingen nicht rechtskräftig. Dazu ein erstes Teilschmerzengeld von 700 Euro. Richter Hofer: „Ihr Opfer hatte Todesangst. Sie sind da jetzt haarscharf am Gefängnis vorbeigeschrammt. Das sage ich auch allfälligen Nachahmungstätern!“