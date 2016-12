Innsbruck – Land der Berge, Land der Kiffer: Wie aus den Statistiken des Innenministeriums hervorgeht, ist Tirol bei den Haschisch-Anzeigen mit Abstand die Nummer 1 unter den Bundesländern. Von den 3375 diesbezüglichen Straftaten, die 2015 österreichweit Eingang in die Polizeiakten fanden, entfielen knapp 60 Prozent (1958) auf Tirol. Da kann nicht einmal die Zwei-Millionen-Stadt Wien mithalten: 463 Anzeigen. Auffällig: Die Rohform des Cannabis – Marihuana – spielt zwischen Kufstein und Arlberg eine deutlich geringere Rolle. Mit 1766 Anzeigen liegt Tirol in diesem Ranking nur an vierter Stelle. Spitzenreiter ist erwartungsgemäß Wien mit über 7000 Anzeigen.

Beim Kokain haben die Tiroler die Nase hingegen wieder weit vorn. Mit 336 Anzeigen müssen sie nur den Wienern den Vortritt beim weißen Pulver lassen. Erfreulich: Die einstige Todesdroge Heroin spielt im Land der Berge kaum noch eine Rolle. Nur 17 Anzeigen und damit Rang acht im Bundesländer-Ranking. Bei anderen illegalen Suchtmitteln wie Ecstasy, Methamphetamin und Amphetamin ist Tirol durchwegs im Mittelfeld der Statistiken zu finden.

40 Prozent der Tiroler Suchtgift-Kriminalität entfallen auf Ausländer. Nur Wien hatte mit 51 Prozent einen noch höheren Anteil. Zum Vergleich: Im Burgenland und in Kärnten ist die Drogen-Branche zu fast 90 Prozent in einheimischer Hand.

Ins Bild passt auch das Bezirksranking in Bezug auf den Nicht-Österreicher-Anteil: In den Top Ten sind nur Wiener Stadtteile vertreten – mit Neubau (74 Prozent Ausländer) und Ottakring (70 Prozent) an der Spitze. Durchbrochen wird die Wiener Phalanx nur von einem einzigen Bundesländer-Bezirk: Innsbruck auf Rang sieben. Hier liegt der Ausländer-Anteil an der Drogenkriminalität bei knapp 55 Prozent, das entspricht 964 Anzeigen. Für diesen Ausländer-Anteil macht das Innenministerium zum guten Teil die Nordafrikaner-Szene verantwortlich, „die mit auffälliger Dominanz auftritt“.

Unterm Strich ist in Tirol ein langfristiger Anstieg der Drogenkriminalität zu beobachten: So erstattete die Polizei vor zehn Jahren 2644 Anzeigen, 2015 waren es 3970 Anzeigen. Der zweithöchste Wert in der Kriminalgeschichte, der nur 2013 marginal übertroffen wurde. (tom)