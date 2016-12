Heidelberg – Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in einem Musikklub im baden-württembergischen Heidelberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige stehe im dringenden Verdacht eines versuchten Totschlags, teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim am Freitag mit.

Insgesamt waren bei mehreren Auseinandersetzungen in dem Lokal im Stadtteil Bergheim vier Menschen schwer verletzt worden. Der Verdächtige soll den Angaben zufolge einen 31-jährigen Mann mit einem Whisky-Glas angegriffen und ihm damit tiefe Schnittverletzungen im Bereich der Halsschlagader zugefügt haben. Vor seiner Einlieferung in ein Krankenhaus konnte das Opfer noch auf den Tatverdächtigen hinweisen, der festgenommen wurde. Über den Gesundheitszustand des Opfers liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Der Tatverdächtige wird am Samstag dem Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt.

Bei einer weiteren Auseinandersetzung soll ein 35-jähriger Besucher des Lokals einem anderen Gast mit einem Glas auf den Kopf geschlagen und ihm dadurch Schnitt- und Platzwunden zugefügt haben. Diese seien ambulant im Krankenhaus behandelt worden, hieß es in der Mitteilung. Gegen den 35-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In der Folge wurden der 35-jährige Tatverdächtige und ein 25-jähriger Begleiter den Angaben zufolge von einem noch unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die beiden Opfer wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie sofort notoperiert wurden. Ermittler fanden das mutmaßliche Tatmesser in der Nähe des Klubs. Der Angreifer ist flüchtig. Nach ihm wird gefahndet. (APA)