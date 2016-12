Wels – In den frühen Morgenstunden des 8. Dezembers soll es in einem Taxi in Wels zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Der Taxler soll sich an einem weiblichen Fahrgast vergangen haben. Das betrunkene Opfer versuchte sich zu wehren, konnte aber die sexuellen Handlungen nicht verhindern. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Taxilenker nützte offensichtlich den Zustand der Frau aus. Die 21-Jährige war am Marienfeiertag in der Innenstadt zugestiegen und wollte sich heimbringen lassen. Nachdem der Taxilenker von der Frau abgelassen hatte, flüchtete sie zu Fuß. Nach umfangreichen Ermittlungen der Welser Polizei konnte der Beschuldigte ausgeforscht und festgenommen werden. (APA)