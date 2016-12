Von Alexandra Plank

Innsbruck – Anna F. (Name der Redaktion bekannt) will nicht mehr über das reden, was ihr ab dem 6. Lebensjahr in einem Tiroler Heim von Nonnen angetan wurde. Der Psychiaterin Gabriela Heß von der Landespflegeklinik in Hall hat sie noch einmal von ihrem Leiden im Heim erzählt, davon, dass sie in eine Art Zwangsjacke gesteckt wurde, davon, dass sie stundenlang ins „Loch“ gesperrt wurde und auch kein Essen bekam.

Die Psychiaterin stellte bei der mittlerweile 50-Jährigen eine „schizoaffektive Störung“ fest. Heß hielt in ihrem Gutachten jedoch fest, dass „eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund der kausalen psychischen Gesundheitsschädigung vorliegt“. Diese Störung sei durch die Misshandlung entstanden. Anna F. hat mehrere Psychiatrieaufenthalte hinter sich, sie ist seit 1984 besachwaltet.

Nun liegt ein Bescheid nach dem Verbrechens- opfergesetz des Sozialministeriumservice vor, wonach dem Heimopfer für den Zeitraum von 1. März 2013 bis 31. Dezember 2015 ein Verdienstentgang von rund 60.000 Euro zuerkannt wird. Wobei hier ein erheblicher Teil des Geldes nicht Frau F. zugutekommt, da die bezogene Mindestsicherung und die Anwaltskosten abgezogen werden. Dieser Zeitraum ergibt sich daraus, dass 2013 der Antrag auf Ersatz des Dienstentganges gestellt wurde.

Zudem wird Anna F. bis zu ihrem Lebensende eine Pension in der Höhe von 1300 Euro bekommen, die sich nach dem Kollektivvertrag einer Hilfskraft im Gastgewerbe richtet. „Das ist ein Meilenstein für Frau F. Sie muss nicht mehr von der Mindestsicherung leben, sondern hat eine Rente“, erklärt Michael Fill, Bereichsleiter des Vertretungsnetzes für Tirol. „Hier wurde bei einer besachwalteten Person erstmals anerkannt, dass die Misshandlungen im Heim so brutal waren, dass die Frau keiner geregelten Arbeit nachgehen konnte.“ Frau F. habe es nun schwarz auf weiß, dass sie nicht arbeitsunwillig, sondern als Verbrechensopfer nicht zum Arbeiten in der Lage gewesen sei.

Es sei der Hartnäckigkeit des Sachwalters Gottfried Lichtmannegger und den Anwälten der Kanzlei Tschütscher/Kapferer zu verdanken, dass die besachwaltete Frau, die alleine leben kann, nun lebenslang abgesichert ist. „Wir sind froh, dass das so gut ausgegangen ist, das ganze Prozedere hat jedoch drei Jahre gedauert. Für die Betroffenen ist das zermürbend“, so Lichtmannegger.

Marion Battisti von der Kanzlei Tschütscher/Kapferer erklärt, dass aktuell noch zwei weitere Fälle von der Kanzlei vertreten werden. „Wir sind sehr optimistisch, dass auch hier eine lebenslange Pension erwirkt werden kann“, so Battisti.

Die rechtliche Situation für Verbrechens- opfer sei immer noch unbefriedigend, erklärt die Juristin. „Wer solche Ansprüche nach dem Verbrechensopfergesetz begehrt, muss derzeit beweisen, dass die Minderung der Erwerbstätigkeit auf die erlittenen Gewalterfahrungen zurückzuführen ist“, sagt Battisti. Das sei bei Besachwalteten, die das meist aufgrund einer vorliegenden geistigen Beeinträchtigung sind, sehr schwierig.E

Experten treten für eine Beweislast­umkehr in solchen Fällen ein. Es wäre sinnvoll, wenn die Einrichtungen beweisen müssten, dass es zu keiner Schädigung gekommen sei. „Die Kinder, die in Heimen zu Opfern wurden, stammen aus desolaten Familien.

Viele hatten schon zuvor eine Beeinträchtigung. Wie sollen sie beweisen, dass sich ihr Zustand durch die Behandlung im Heim verschlechtert hat?“, beschreibt Fill die Problematik. „Es bleiben viele Baustellen, etwa die Verjährung. Opfer versuchen diese über das Foltergesetz auszuhebeln. Eigentlich wäre es Aufgabe der Republik Österreich, dass die Opfer Gerechtigkeit erfahren“, so Fill.