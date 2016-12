Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende Zutritt in ein Lebensmittelgeschäft in Kaltenbach. Sie brachen die Notausgangstür auf und gingen in das Büro. Dort versuchten die Einbrecher einen Tresor mit einem Winkelschleifer zu öffnen und diesen mit einem Hubwagen aus der Verankerung zu pressen, teilte die Polizei mit. Als dies nicht gelang, stahlen sie fünf Stangen Zigaretten und eine Tasche mit Wechselgeld in unbekannter Höhe.

In Pflach kam es ebenfalls am Wochenende zu einem Einbruch in ein Firmengebäude. Durch das Aufbrechen einer Terrassentür gelangen die Täter ins Gebäude und kamen über eine weitere Tür in ein angrenzendes Lokal. Gestohlen wurde laut Polizei nichts. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. (TT.com)