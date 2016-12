Schon einmal musste sich die heimische Justiz mit einem Rumänen wegen gewerbsmäßigen Diebstählen befassen. Damals lautete das Urteil auf ein Jahr Haft – elf Monate davon sah man dem 35-Jährigen jedoch bedingt nach. Das Damoklesschwert hatte diesen jedoch nicht allzu stark beeindruckt. Setzte er sein Gewerbe doch direkt nach Entlassung wieder fort. Abgesehen hat es der Mann auf Wohnhäuser (und deren Inhalt) – wobei die Unerschrockenheit des 35-Jährigen überrascht. Steigt der Rumäne doch einfach – auch sichtbar – über Zäune, um letztlich an Bargeld und Schmuck zu gelangen. Allein in Oberösterreich konnte man ihm neun Einbrüche zuordnen. Eine Schmuckschatulle im Wert von 4000 Euro war auch dabei. Im Tiroler Unterland betrug die Bargeldbeute aus einer Wohnung 850 Euro. Diesmal ließ die Justiz keine Nachsicht mehr walten. Richterin Heidemarie Paul verhängte gestern am Landesgericht zwei Jahre Haft. Darauf versprach der Rumäne, nach seiner Entlassung wieder in seine Heimat zurückzukehren.

Mit ihrem Cousin für Einbrüche extra im Zug angereist war hingegen eine in Italien wohnhafte Französin. Siebenmal war das junge Duo (19, 16) in Innsbruck zur Jahreswende darauf zu diversen Wohnungen geschritten und brach die Türen auf, wenn nach dem Läuten niemand öffnete. Den erbeuteten Schmuck konnten die beiden um 12.000 Euro weiterverkaufen. Ein an einem Tatort aufgefundener Handschuh führte über die DNA-Spur schließlich zum Täter. Der erst 16-Jährige wurde wegen Beuteschadens von 20.000 Euro bereits zu zwei Jahren Haft verurteilt; seine Schmiere stehende Cousine gestern ebenso zu zwei Jahren Haft – sie muss jedoch nur ein halbes Jahr unbedingt verbüßen. (fell)