Von Max Strozzi

Kitzbühel – Etwas mehr als ein Jahr lang hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien rund um einen durch die Kitzbüheler Stadtspitze nachträglich genehmigten Schwarzbau ermittelt. Dabei ging es um eine 24 Millionen Euro teure Luxusvilla (2000 m² Wohnfläche, Garage/Parkraum für 18 Autos). Die großzügige und überdachte Zufahrt zur Villa wurde zunächst auf Freiland gebaut und 2012 im Nachhinein mit den Stimmen der ÖVP-Bürgermeisterliste legalisiert. Diesbezüglich hatte die Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem gegen mehrere Gemeindevertreter wegen des Verdachts der Bestechlichkeit sowie des Amtsmissbrauchs Ermittlungen aufgenommen.

„Das Ermittlungsverfahren ist nun abgeschlossen“, teilt die Korruptionsstaatsanwaltschaft auf TT-Anfrage mit. „Nun erfolgt eine interne Willensbildung, wie das Verfahren zu erledigen ist.“ Konkret bedeutet das: Es wird nun geprüft, ob gegen die verdächtigten Personen Anklage erhoben oder ob das Verfahren eingestellt wird.

Möglich ist allerdings auch, dass das Verfahren mittels einer Diversion erledigt wird, also etwa in Form einer Geldstrafe. Ein Wort hat auch die Oberstaatsanwaltschaft in Wien mitzureden. Weil es in der Causa um eine mögliche Strafsache von besonderem öffentlichen Interesse geht, muss die Korruptionsstaatsanwaltschaft an die Oberstaatsanwaltschaft berichten, wie sie das Verfahren erledigen will: also Anklage erheben, einstellen oder Diversion. Die Oberstaatsanwaltschaft muss sich dann damit beschäftigen.

Auch an anderer Stelle ist in Kitzbühel die Justiz tätig. Wie berichtet, ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen Bürgermeister Klaus Winkler (ÖVP), nachdem das 200 Personen fassende Party-Haus der Kitzbüheler Promi-Wirtin Rosi Schipflinger jahrelang ohne Genehmigung durchgehend gestanden sein soll.