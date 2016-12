Ankara – Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, ist am Freitag durch einen bewaffneten Angriff in der Hauptstadt Ankara getötet worden. Der Botschafter sei kurz nach der Attacke im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen, meldete die Nachrichtenagentur RIA. Das russische Außenministerium bestätigte den Tod des Botschafters.

Der Angriff ereignete sich während einer Ausstellungseröffnung im Cagdas Sanatlar Merkezi, einer wichtigen Ausstellungshalle im Cankaya-Viertel, in dem die russische sowie viele andere Botschaften liegen. Zwei weitere Besucher der Ausstellungseröffnung würden laut türkischem Innenminister wegen Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

Attentäter war junger türkischer Polizist

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, der Angreifer sei von Sicherheitskräften „neutralisiert“ worden. „Neutralisiert“ bedeutet im Sprachgebrauch der türkischen Behörden, dass der Angreifer getötet, verletzt oder gefangen genommen wurde.

Bei dem Attentäter handelt es sich um einen einheimischen Polizisten. Der türkische Innenminister Süleyman Soylu sagte am Montagabend in Ankara, bei dem Attentäter habe es sich um einen 22-jährigen Polizisten gehandelt, der seit zweieinhalb Jahren in der Hauptstadt eingesetzt gewesen sei. Es werde untersucht, welche Verbindungen der Attentäter gehabt habe. Gleiches hatte zuvor bereits der Bürgermeister von Ankara über Twitter bekanntgegeben.

„Vergesst nicht Aleppo“, „Vergesst nicht Syrien“

Das russische und das türkische Außenministerium sprachen von einem Terrorakt. Auf Videos ist zu sehen und hören, wie der Attentäter immer wieder „Allahu Akbar“ – Gott ist groß – ruft, nachdem Karlow zusammengebrochen ist. Der Attentäter ruft auf Türkisch außerdem „Vergesst nicht Aleppo“ und „Vergesst nicht Syrien“, während er neben dem leblos auf dem Boden liegenden Botschafter herumläuft. Wer für die Grausamkeiten verantwortlich sei, werde bezahlen. Der mit Anzug und Krawatte gekleidete Angreifer hatte von hinten auf den Diplomaten geschossen, der die Eröffnungsansprache bei der Ausstellung hielt.

Unmittelbar nach den Schüssen ruft der Angreifer zunächst auf Arabisch: „Wir sind diejenigen, die dem Propheten Mohammed Treue und dem Dschihad Treue schwören.“ Diesen Satz rufen auch syrische Islamisten, wenn sie ins Gefecht ziehen.

Erdogan und Putin telefonierten nach Attacke

In den vergangenen Tagen hatte es in der Türkei wiederholt Proteste vor den Botschaften des Iran und Russlands wegen deren Unterstützung für die Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Rebellen im syrischen Aleppo gegeben. In der türkischen Bevölkerung ist die Empörung groß über das Vorgehen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad in der nordsyrischen Großstadt, die inzwischen von der syrischen Armee fast vollständig von den Rebellen zurückerobert wurde.

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkische Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben nach tödlichen Schüssen telefoniert. Erdogan habe Putin über die Attacke informiert, teilten die türkischen Behörden am Montagabend mit.

In einer Erklärung verurteilte das türkische Außenministerium die „niederträchtige terroristische Tat“. Der Angriff dürfe keinen „Schatten“ über die türkisch-russische Freundschaft werfen“, hieß es. Verurteilungen der Bluttat gab es auch aus Paris und Berlin.

Die Sprecherin des russischen Außenamts, Maria Sacharowa, sagte, Moskau wolle den Zwischenfall noch am Montag im UN-Sicherheitsrat ansprechen. Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015. Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte daraufhin Sanktionen. An diesem Dienstag beraten Minister aus der Türkei, Russland und dem Iran in Moskau über den Syrien-Konflikt. (APA/AFP/Reuters/dpa)